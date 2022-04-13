الاقتصاد

تفاصيل أسعار الدواجن فى مصر.. الفراخ البيضاء ب 43 جنبها

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم لتسجل 38 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء تسليم أراض المزرعة، وذلك في مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي في العشر الأيام الأوائل لشهر رمضان ، ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بـ 43 جنيها ويختلف السعر من منطقة إلي أخري.

 

 


أسعار الفراخ في مصر:

 

سعر الأبيض 38 جنيها للكيلو

 

سعر الساسو 37  جنيها للكيلو

 

كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه

 

كتكوت ساسو  3.5 _ 3.75 جنيه

 

فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو

 

 

 

فى سياق متصل، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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