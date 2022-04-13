شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أسعار الدواجن فى مصر.. الفراخ البيضاء ب 43 جنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم لتسجل 38 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء تسليم أراض المزرعة، وذلك في مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي في العشر الأيام الأوائل لشهر رمضان ، ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بـ 43 جنيها ويختلف السعر من منطقة إلي أخري.



أسعار الفراخ في مصر: أسعار الفراخ في مصر:

سعر الأبيض 38 جنيها للكيلو

سعر الساسو 37 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه

كتكوت ساسو 3.5 _ 3.75 جنيه

فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو

فى سياق متصل، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.