شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز الجارى تنفيذها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز ، حيث أنه مـن المخطط الانتهاء من تنفيذ خط غاز التينة / ميت نما / الشرقاوية بـطـول ١۷۰ كـم وقـطـر ٤٢ بـوصـة ومن المتوقع الانتهاء منه فـي يـونـيـو ٢٠٢٢ .

كما أنه جـاری اسـتـكـمـال تنفيذ مشروع وحـدتـى ضـواغـط دهـشـور 5 و 6 ، ومـن المتوقع الانتهاء منه فـي يـونـيـو ٢٠٢٣ .

وبلغ اجمالى اطوال خطوط الشبكة 8100 كم بطاقة نقل 250 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى، وبلغت اجمالى التكلفة الاستثمارية لمشروعات التدعيم والتوسعات الجديدة بالشبكة نحو 10 مليارات جنيه لإقامة خطوط جديدة بإجمالى اطوال 355 كم وذلك بواقع 3ر2 مليارجنيه للمشروعات التي تم الانتهاء منها خلال 2021 و7.7 مليارجنيه للمشروعات الجارى تنفيذها، ويدعم الشبكة تشغيلها بالشكل الأمثل نحو 16منطقة عمل و12 مركز تحكم فرعى و150 محطة قياس وتخفيض ضغط الغاز.

وفي اطار تدعيم قدرات الشبكة لتلبية احتياجات صعيد مصر من الغاز الطبيعى يجرى تنفيذ مشروع تطوير محطة ضواغط الغاز بدهشور عبر إضافة وحدتى ضواغط جديدتين بإجمالى تكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه .