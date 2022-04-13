الاقتصاد

مجلس أسرة البسام.. تآلف مجتمعي ومحبة

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الدمام - شريف احمد - يُحيي مجلس أسرة البسام، بالخبر، ليالي شهر رمضان الكريم، باستقبال الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران، في مشهد يعكس عمق الموروث الثقافي السعودي الأصيل، المبني على التآلف المجتمعي والمحبة.

ويسهم المجلس في زيادة التماسك والترابط الأخوي، من خلال تعزيز مفهوم التراحم، ودعم الحوار والنقاش، إضافة إلى خلق جسر من التواصل بين الأجيال المختلفة، إذ يحفل المجلس بأنشطة التعارف المختلفة ومناقشة جميع القضايا التي تهم المجتمع.

ويمثل المجلس فرصة لتلاقي الأفكار، وتبادل الأحاديث والموضوعات الاجتماعية والتراثية والوطنية المختلفة، بما يعزز من لُحمة النسيج الاجتماعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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