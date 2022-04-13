شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الباعود.. تواصل أجيال وروابط أخوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يثري مجلس رجل الأعمال عبدالله الباعود، بالخبر، ثقافة العلاقات المجتمعية وأواصر القربى، مستمدًا من خصوصية شهر رمضان المبارك، فرصة لتعزيز الروابط الأخوية والقيمية، وتجديد مفهوم التواصل المجتمعي الذي تتميز به ثقافة المملكة.

ويحفل المجلس الرمضاني بأنشطة التعارف، ومناقشة جميع القضايا التي تهم المجتمع، في مشهد أصيل لموروث قديم يتوارثه الأبناء عن الآباء والأجداد جيلا بعد جيل. ويعزز المجلس، طوال شهر رمضان المبارك، مفهوم التآلف والتراحم، من خلال استقبال أطراف مجتمعية عدة، تشارك في نقاشات حيوية وبناءة، ما يضفي جوا من السعادة والألفة وتلاقي الأفكار، إضافة إلى الدور الكبير في تعزيز تواصل الأجيال المختلفة.