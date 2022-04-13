شكرا لقرائتكم خبر عن الحميد وغنيم يفتتحان مقر «كيرفتشر ستديو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح الشابان المبدعان م. عمر غنيم وبدر الحميد مقر مشروعهما، الذي انطلق في عام 2016 «كيرفتشر ستديو» في مدينة جدة، المتخصص في تصوير وإنتاج الإعلانات التجارية وصناعة المحتوى، حيث بدأت فكرة «كيرفتشر ستديو» كهواية وشغف لفن التصوير حتى تحول إلى مشروع من قبل المؤسسين بدر الحميد وعمر غنيم قدما من خلاله أعمالهما عبر عدة مشاريع داخل المملكة وخارجها في أكثر من مجال، وكانت أجمل لحظات مسيرتهما مع نهاية عام 2021م عندما فازت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات بجائزة أفضل حملة تسويقية مقدمة من جوائز بي أر أرابيا للسيارات، التي تم تنفيذ محتواها المرئي في «كيرفتشر ستديو».

وتحدث المؤسسان بدر الحميد وعمر غنيم عن مشروعهما بأن بدآ كفكرة في مكتب صغير جدا حولا من خلاله شغفهما وأحلامهما إلى كيان مستقل يقدم خدماته لكبرى الجهات والشركات في مجال إنتاج المحتوى وتقديمه بشكل مميز وعصري بما يحقق لهذه الجهات الانتشار والأهداف، التي تتطلع للوصول إليها لدى عملائها.

وقدما شكرا خاصا لشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، التي آمن المسؤولون فيها منذ البداية بموهبتيهما ومنحهما الفرصة كاملة في الكثير من الأعمال المشتركة التي تم تنفيذها، وأيضا الرعاية الخاصة والكريمة من الشركة لحفل افتتاح مقر «كيرفتشر ستديو» مما يعكس دعم الشركة للطاقات والمواهب الوطنية الشابة للارتقاء وتقديم نفسها في ساحة المنافسة ثقة في هذه المواهب وتحقيقا لرؤية 2030، التي تؤكد قدرة الشاب والفتاة السعوديين في تخطي التحديات وتقديم الأفضل.