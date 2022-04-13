شكرا لقرائتكم خبر عن الحميد وغنيم يفتتحان مقر «كيرفتشر ستديو» والان نبدء بالتفاصيل
وتحدث المؤسسان بدر الحميد وعمر غنيم عن مشروعهما بأن بدآ كفكرة في مكتب صغير جدا حولا من خلاله شغفهما وأحلامهما إلى كيان مستقل يقدم خدماته لكبرى الجهات والشركات في مجال إنتاج المحتوى وتقديمه بشكل مميز وعصري بما يحقق لهذه الجهات الانتشار والأهداف، التي تتطلع للوصول إليها لدى عملائها.
وقدما شكرا خاصا لشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، التي آمن المسؤولون فيها منذ البداية بموهبتيهما ومنحهما الفرصة كاملة في الكثير من الأعمال المشتركة التي تم تنفيذها، وأيضا الرعاية الخاصة والكريمة من الشركة لحفل افتتاح مقر «كيرفتشر ستديو» مما يعكس دعم الشركة للطاقات والمواهب الوطنية الشابة للارتقاء وتقديم نفسها في ساحة المنافسة ثقة في هذه المواهب وتحقيقا لرؤية 2030، التي تؤكد قدرة الشاب والفتاة السعوديين في تخطي التحديات وتقديم الأفضل.