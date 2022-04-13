شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يتجه إلى مستوى 14400 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المحلل المالي عبدالله الجبلي إن مؤشر سوق الأسهم وصل إلى أهم مقاومة فنية للمرحلة الحالية عند 13600 نقطة، وذلك بدعم من قطاعي المواد الأساسية والبنوك.

وأضاف الجبلي إن استقرار المؤشر فوق مستوى الـ 13600 نقطة يدعم مواصلة مساره الصاعد حتى مشارف الـ 14400 نقطة، مشيرا إلى أن العودة إلى دون الـ 13600 نقطة سيفتح المجال أمام حركة تصحيحية محتملة، خاصة مع انتظار رفع الفائدة على الدولار الشهر المقبل.

وأوضح أن رفع سعر الفائدة على الدولار يؤثر على أسواق الأسهم والسلع، إذ يعكس مدى جدية البنك الفيدرالي في المضي قدما في خطته لرفع الفائدة 5 مرات للعام الحالي، و6 مرات العام المقبل.

وأشار إلى أن تراجعات أسواق النفط خلال الأيام القليلة الماضية تؤثر على قطاعي المواد الأساسية والطاقة، وعلى حركة المؤشر.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسية أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1.2 % ليصل إلى مستوى 13.646 نقطة، وبتداولات بلغت 11.916 مليار ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 241.919 مليون سهم، بينما بلغ عدد الصفقات 471.463 صفقة.

وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة .7 %، بينما سجل قطاع الخدمات التجارية والمهنية ارتفاعا بنسبة 0.9 %، في حين ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.01 %.

ومن بين القطاعات المرتفعة قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.5 %، وإنتاج الأغذية بنسبة 0.3 %، والأدوية بنسبة 0.9 %، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.2 %، والاتصالات بنسبة 1.2 %، وسجل قطاع البنوك أكبر ارتفاع بنسبة 3.1 %.