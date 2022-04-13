شكرا لقرائتكم خبر عن الآن في مصر.. بن العميد الكويتي الأصلي من الموزع الحصري شركة المذاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعشاق القهوة.. الآن بن العميد الكويتى الأصلى من شركة المذاق، الموزع الحصري والمعتمد، أحضرت لك أجود أنواع القهوة من "بن العميد الكويتي" لمصر أم الدنيا.



بن العميد

يالا قهوة.. let’s go for coffee.. جملة نبدأ بيها اليوم، ونظبط بيها المزاج في نصف اليوم ونتجمع عليها اخر اليوم.

"يالا قهوة" لما نرتب لاجتماعات شغل او مقابلة اصحاب.. ومش أي قهوة تعدل المزاج ولا تلم الأصحاب.. بس قهوة العميد الكويتي!

مزاجك لا يستحمل مخلوطا ولا مغشوشا، بلاش تشترى أونلاين من أى صفحة بتدعى أنها تابعة لبن العميد الكويتى، لأن مزاجك محتاج مصدر ثقة، شركة المذاق الموزع الحصرى والمعتمد لشركة بن العميد الكويتى فى جمهورية مصر العربية، ضمن لك هذه الثقة، وسهل الموضوع علينا و هتشرب قهوتك – إذا كانت الفاتح أو الوسط او الغامق محوج او ساده و تتمزج بالطعم اللي بتحبه و بيجيلك من الكويت، ولكن الآن من الموزع الحصرى فى مصر شركة المذاق.



شركة المذاق

أما عشاق القهوة الفرنساوي.. فبن العميد الكويتي عملها غير أي فرنساوي، مظبوطة علشان مخلوطة بكريمر ومش محتاجة

أي إضافات.. ولو ملكش في القهوة - العميد الكويتي عملك اختراعين أحلى من بعض، القهوة التورينو، ودي قهوة بالشوكولاتة والقرفة، والقهوة اليوناني بجوز الهند، ويا سلام بقى لو بدلت السكر بمعلقة نوتيلا، احنا مسمينه مشروب السعادة.

ومش بس كده، العميد الكويتي عنده القهوة العربى اللى كلنا بنروحلها فى رمضان بعد الفطار، دي بقى ملهاش حل.

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