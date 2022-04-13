شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك": ارتفاع أسعار المنتجات النفطية سيؤدي إلى خسائر فادحة في الاقتصاد العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الثلاثاء من أن يتسبب استمرار ارتفاع أسعار المنتجات النفطية الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي، وكذلك في التأثير على الطلب على النفط الخام، والتي ستزداد سوءًا مع استمرار الحرب.



وخفضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.9% مقابل 4.2% في 2022.



وأوضحت المنظمة، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الحرب تسببت في إصدار وابل من العقوبات من العديد من الدول الكبرى ضد روسيا، ما تسبب في حدوث أسوأ أزمة إمدادات في سوق النفط منذ عقود، ودفعت الذهب الأسود إلى مُلامسة مستوى 140 دولارًا للبرميل، في حين قفزت أسعار السلع الأخرى المُنتجة في روسيا وأوكرانيا مثل القمح وبعض المعادن الرئيسية ما زاد من الضغط على الاقتصادات التي تواجه بالفعل معدلات تضخم مرتفعة.



وخفضت المنظمة من توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022 إلى 3.7 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 500 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة، حيث عزت ذلك الانخفاض إلى التوقعات الاقتصادية المنخفضة للمنظمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي.



وعدلت أوبك تقديراتها لنمو المعروض من الدول خارج المنظمة في عام 2022 بمقدار 300 ألف برميل يوميًا إلى 2.7 مليون برميل يوميًا.



وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو بمقدار 6.43 دولار، بنسبة 6.85%، لتتداول عند مستوى 100.79 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو بمقدار 6.77 دولار، بنسبة 6.82%، لتتداول عند مستوى 105.19 دولار للبرميل.