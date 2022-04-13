شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والكويتية بجلسة الثلاثاء.. وهبوط قطر بنسبة 2.62% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.21% رابحًا 162.89 نقطة ليغلق عند مستوى 13646.12 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.2% رابحًا 4.16 نقطة ليغلق عند مستوى 2103.71 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.52% خاسرًا 18.85 نقطة ليغلق عند مستوى 3568.83 نقطة، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.694% خاسرًا 70.54 نقطة ليغلق عند مستوى 10096.06 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 2.62% خاسرًا 379.27 نقطة ليغلق عند مستوى 14115.08 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.21% رابحًا 162.89 نقطة ليغلق عند مستوى 13646.12 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.92% رابحًا 221.52 نقطة ليغلق عند مستوى 24268.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 241.9 مليون سهم بقيمة 11.9 مليار ريال.

وصعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.06%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، ثم قطاعي الأدوية والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.96%، 0.94%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.65%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.25%، 0.24%، على التوالي، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.16%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والرعاية الصحية بنسبة 0.77%، 0.74%، على التوالي.

وقفز 77 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المنجم" بنسبة 9.97%، ثم سهم "البلاد" بنسبة 8.98%، ثم سهم "الاستثمار" بنسبة 8.79%، وتراجع 129 سهمًا على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 5.50%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 5.44%، ثم سهم "أنابيب الشرق" بنسبة 4.11%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ مليار ريال سعودي.





بورصة البحرينوقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.2% رابحًا 4.16 نقطة ليغلق عند مستوى 2103.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.6 مليون سهم بقيمة 3.02 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 20.17% مدفوعًا بارتفاع أسهم بنك السلام، مجموعة البركة المصرفية، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.05%، 0.7%، 0.49%، 0.4%، 0.32%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.13%، وصعد سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.04%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 23.92% بضغوط هبوط شركة البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%، وهبط سهمي شركة البحرين الوطنية القابضة، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 3.57%، 1.23%، على التوالي.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحًا 0.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8243.62 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحًا 0.96 نقطة ليغلق عند مستوى 9134.14 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحًا 0.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6415.45 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.61% رابحًا 40.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6632.64 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 151 مليون سهم بقيمة 45.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 2.75%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.45%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.75%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.3%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، ثم قطاعي الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.16%، 0.14%، على التوالي.





بورصة دبيفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.52% خاسرًا 18.85 نقطة ليغلق عند مستوى 3568.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 632 مليون سهم محققة ما قيمته 1.8 مليار درهم من خلال تنفيذ 16.5 ألف صفقة لعدد 29 سهمًا.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 7.01%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.80%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.64%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.15%، 0.04%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.37%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 15.72%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.97%، فيما تراجع 18 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.74%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.29%، وتصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 447.9 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار درهم.





بورصة أبو ظبيوهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.694% خاسرًا 70.54 نقطة ليغلق عند مستوى 10096.06 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.845 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 384.2 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.4 ألف صفقة.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 3.5%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.71%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.04%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.48%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 14.96%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 14.95%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 11.3%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.96%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4.91%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 4.55%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 342.3 مليون درهم.





بورصة قطروانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.62% خاسرًا 379.27 نقطة ليغلق عند مستوى 14115.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 175.7 مليون سهم بقيمة 725.7 مليون ريال عبر تنفيذ 21.1 ألف صفقة، وتراجع 30 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 4.64%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.64%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.43%، ثم قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 0.58%، 0.57%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%.