شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق على انخفاض مع قرب تشديد السياسة النقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخلت مؤشرات الأسهم الأمريكية عن مكاسبها في أوائل الجلسة لتغلق منخفضة اليوم الثلاثاء، متأثرة بالتشديد الوشيك للسياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتحولت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة إلى الهبوط، مع تراجع أسهم النمو الرائدة في السوق والحساسة لمعدلات الفائدة، بما فيها أسهم الرعاية الصحية والشركات المالية.

وبدأ التحول في اتجاه السوق بعد فترة وجيزة من تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي لايل برينارد ، الذي كرر الحاجة إلى أن يواجه البنك المركزي على وجه السرعة التضخم الذي بلغ أعلى مستويات منذ عقود.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 87.72 نقطة أو 0.26 بالمئة ليغلق عند إلى 34220.36.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 15.08 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 4397.45 نقطة. كما خسر المؤشر ناسداك المجمع 40.38 نقطة أو 0.3 بالمئة ليهبط إلى 13371.57 نقطة.