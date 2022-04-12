هيئة الاتصالات تطرح تنظيمات إنترنت الأشياء للتشاور

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وتأتي هذه الوثيقة ضمن إطار دور الهيئة التنظيمي لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وسعيها نحو تحفيز وتعزيز الاستثمار في التقنيات الناشئة، وزيادة الاستفادة من هذه التقنيات وإسهامها الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في جعل المملكة ضمن الدول الرائدة في استخدام وتطوير التقنيات المحسنة لجودة الحياة مساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ودعت الهيئة جميع الجهات المعنية لتقديم المرئيات والملاحظات على ما ورد في الوثيقة وذلك في موعد أقصاه 19 مايو من العام الحالي، وذلك عن طريق المنصة الموحدة لاستقبال مرئيات العموم «استطلاع»: عبر https://istitlaa.ncc.gov.sa/en/Transportation/citc/IoT/Pages/default.aspx، أو عن طريق البريد الالكتروني: emergingtechcitc.gov.sa .
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