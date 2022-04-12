شكرا لقرائتكم خبر الوطنية للإسكان تطرح 5 آلاف فيلا سكنية في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت الشركة الوطنية للإسكان «NHC» خمسة آلاف فيلا سكنية جديدة تتوزع على مستوى مدينة الرياض، ضمن خطة تعزيز المعروض العقاري التي تستهدفها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر برنامج «سكني» خلال العام الجاري 2022، حيث تقع هذه الوحدات في شمال العاصمة ومشروع «الأصالة» في جنوبها، وذلك في إطار تمكين الأسر السعودية من التملك السكني عبر توفير خيارات وحلول سكنية متنوعة ذات جودة وسعر مناسب تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة التملك إلى 70%.

وأوضحت «الوطنية للإسكان» أن الوحدات السكنية ستطرح على مراحل خلال شهر أبريل الجاري، إذ يبدأ طرح أولى المشاريع اليوم الأربعاء، وسيتاح الحجز عبر تطبيق وموقع «سكني» وكذلك عبر مركز سكني الشامل، لتتوالى المشاريع الأخرى مع اكتمال الحجز لكل مشروع، فيما تشمل المشاريع التي سيتم طرحها 2000 وحدة سكنية متنوعة النماذج والتصاميم شمال الرياض وهي مشروع «النرجس فيو 2» و»نساج تاون النرجس» و»سرايا الجوان»، إضافة إلى نحو 3 آلاف وحدة في مشروع الأصالة بمرحلته الثالثة جنوب غرب العاصمة الرياض.

وتأتي هذه المشاريع امتدادا لجهود «الوطنية للإسكانNHC» لتوفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية وبمتوسط أسعار يبلغ 750 ألف ريال، وذلك ضمن مشاريع تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق اللازمة من مرافق تعليمية وصحية وترفيهية وغيرها، حيث تحتضن مدينة الرياض أكثر من 35 مشروعا سكنيا توفر أكثر من 32 ألف وحدة سكنية متنوعة، وذلك ضمن 115 مشروعا توفر أكثر من 149 ألف وحدة في مختلف مدن المملكة.

يذكر أن برنامج «سكني» أعلن استهدافه خدمة 180 ألف أسرة خلال 2022، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وتوفير أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم، ويتيح موقع وتطبيق «سكني» أكثر من 149 ألف وحدة سكنية في 115 مشروعا تحت الإنشاء بالإضافة إلى 180 ألف أرض سكنية في 223 مخططا في مدن ومحافظات المملكة.