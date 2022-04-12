بنك البلاد يزيد رأسماله إلى 10 مليارات عن طريق منح أسهم مجانية

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وتهدف الزيادة إلى تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.
كما وفقت الجمعية أيضا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022. ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31.
وأقرت الجمعية انتخاب 11 عضوا من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ من 17 أبريل 2022 ولمدة 3 سنوات تنتهي في 16 أبريل 2025.
زيادة رأسمال البنك عن طريق منح أسهم مجانية:
- المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2,500 مليون ريال
- رأس المال قبل الزيادة 7,500 مليون ريال
- رأس المال بعد الزيادة 10,000 مليون ريال
- نسبة الزيادة 33.33.%
- عدد الأسهم قبل الزيادة 750 مليون سهم
- عدد الأسهم بعد الزيادة 1000 مليون سهم
- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 2,500 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة (منح سهم واحد مقابل كل ثلاثة أسهم)
الأعضاء الـ11 المنتخبون:
- ناصر السبيعي- غير تنفيذي
- محمد الراجحي- غير تنفيذي
- خالد الراجحي- غير تنفيذي
- عبدالعزيز العنيزان- تنفيذي
- خالد المقيرن- غير تنفيذي
- هيثم السحيمي- غير تنفيذي
- هيثم الفايز- مستقل
- زياد الحقيل- مستقل
- أديب أبانمي- مستقل
- ناصر الناصر- مستقل
- معاذ بن عبدالرحمن بن حسن الحسيني- مستقل
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