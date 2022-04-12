شكرا لقرائتكم خبر بنك البلاد يزيد رأسماله إلى 10 مليارات عن طريق منح أسهم مجانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك البلاد على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك إلى 10 مليارات ريال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بنسبة 33.3% وبما يعادل سهما لكل 3 أسهم قائمة.

وتهدف الزيادة إلى تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.

كما وفقت الجمعية أيضا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022. ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31.

وأقرت الجمعية انتخاب 11 عضوا من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ من 17 أبريل 2022 ولمدة 3 سنوات تنتهي في 16 أبريل 2025.

زيادة رأسمال البنك عن طريق منح أسهم مجانية:







المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2,500 مليون ريال



رأس المال قبل الزيادة 7,500 مليون ريال



رأس المال بعد الزيادة 10,000 مليون ريال



نسبة الزيادة 33.33.%



عدد الأسهم قبل الزيادة 750 مليون سهم



عدد الأسهم بعد الزيادة 1000 مليون سهم



ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 2,500 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة (منح سهم واحد مقابل كل ثلاثة أسهم)



الأعضاء الـ11 المنتخبون: