البحر الأحمر للتطوير تحصل على اعتماد المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال

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وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن الشهادة تعد إشادة بإنجازات شركة البحر الأحمر عبر استكمال أعمال البناء في وجهتها السياحية الرائدة، وتعكس التزامها بأعلى المعايير الدولية، كما توضح طموحها في إرسائها لمعاييرجديدة في الأعمال التجارية المسؤولة.
وقال «إن موظفينا هم أثمن أصولنا، وهذا يعني أننا يجب أن نسعى دوما لأن تصبح شركتنا أكثر المطورين العقاريين استدامة في العالم وحسب، والأكثر مرونة في الأعمال بحيث نكون قادرين على حماية مجتمعنا من أي خطر أو أزمة اقتصادية».
وأضاف «على الرغم من تأثر موردي مواد البناء والاضطراب البالغ الذي حدث على الصحة العامة وأنظمة السياحة العالمية، إلا أننا بذلنا جهودا هائلة لحماية صحة ورفاهية موظفينا، محافظين في الوقت ذاته على وتيرة التقدم والإنجاز في وجهة البحر الأحمر، فخورون بإشادة المعهد البريطاني للمعايير بهذه الجهود».
وأشار إلى أن الشركة طورت نظاما لإدارة استمرارية الأعمال لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، وتضمن ذلك تجهيز أماكن إقامة لتوفير مساحة كافية لتطبيق التباعد الاجتماعي بين الموظفين بشكل مؤقت، فضلا عن الفحوصات المستمرة لدرجات حرارة الموظفين وصحتهم العامة في الموقع بشكل يومي.
من جهته قال المدير العام للمعهد البريطاني للمعايير في السعودية عبدالله العبدالواحد «يسعدنا أن نهنئ شركة البحر الأحمر على استمراريتها وفقا لأفضل الممارسات، حيث أصبحت إدارة استمرارية الأعمال BCM تخصصا حيويا، نظرا للمنافع التي تعود بها وتتجاوز مساعدة المنظمات على التعافي من الأزمات المفاجئة».
شركة البحر الأحمر خلال جائحة كورونا:
- مكنت أكثر من 8000 موظف ومقاول من متابعة عملهم وإحراز تقدم باهر في تطوير الوجهة.
- توقيع أكثر من 800 عقد خاص بوجهة البحر الأحمر بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار ريال.
- عقد ما يزيد عن 45,000 اجتماع و15 ندوة عن بعد لضمان إطلاع الموظفين على المتطلبات الضرورية.
- مساعدة الموظفين لتسهيل السفر من موقع الوجهة والبقاء على اتصال بعائلاتهم وأصدقائهم.
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