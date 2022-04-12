غرفة جازان تنهي دراسة إنشاء مصنع للقهوة بقيمة 65 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت غرفة جازان الدراسة الاقتصادية لإنشاء مصنع لإنتاج القهوة في المنطقة بقيمة استثمارية تقدر بـ 65.7 مليون ريال، وتمثل الفرصة 11 من الفرص الاستثمارية التي عملت الغرفة على إنهاء دراستها الاقتصادية.

وأوضح رئيس غرفة جازان أحمد أبو هادي أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ سنويا 1788 طنا، وقدرت مؤشرات ربحية المشروع بعائد على الاستثمار يقدر بنسبة 538 %، فيما يبلغ معدل العائد الداخلي على الاستثمار 33.6%، وفترة الاسترداد 3 أعوام.

وبين أنه وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية فقد بلغ الناتج المحلي من البن العربي في المحافظات الجبلية في مناطق جازان والباحة وعسير 1810 أطنان سنويا، ونحو 350 طنا من البن الصافي بعد التقشير، كما بلغ عدد مزارع البن فيها 2535 مزرعة، واحتوت على 398 ألف شجرة بن، منها 1985 مزرعة في منطقة جازان تحتوي على 340 ألف شجرة بن في محافظات القطاع الجبلي الدائر، وفيفا، والعيدابي، وهروب، والريث، والعارضة، وتنتج نحو 1320 طنا سنويا، و785 طنا من البن الصافي بعد التقشير، وبلغ عدد مزارع البن في المحافظات الجبلية في منطقة عسير 300 مزرعة، تحتوي على 40 ألف شجرة، وتنتج 200 طن من البن، و100 طن من البن الصافي بعد التقشير، فيما بلغ عدد مزارع البن بمنطقة الباحة 250 مزرعة تحتوي على 18 ألف شجرة، تنتج 40 طنا من البن، وكمية البن الصافي بعد التقشير 20 طنا.

ولفت أبو هادي إلى أن حجم استثمار السيدات في مجال القهوة بلغ نحو 15% من إجمالي السوق، ومن المتوقع نموه إلى 32 % خلال سنوات قليلة، مما يوفر أيضا الكثير من الفرص الوظيفية للشباب، ويتوقع خبراء متخصصون أنه بحلول عام 2025 سيصل الإنفاق على القهوة خارج المنزل إلى نحو

70 %، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 18 % و32 %.

مصنع القهوة في جازان







الاستثمار 65.7 مليون ريال



الطاقة الإنتاجية 1788 طنا سنويا



فترة الاسترداد 3 أعوام



منطقة جازان





1985 مزرعة بن



340 ألف شجرة بن



1320 طنا الإنتاج السنوي



785 طنا من البن الصافي بعد التقشير



منطقة عسير





300 مزرعة بن



40 ألف شجرة بن



200 طن الإنتاج السنوي



100 طن من البن الصافي بعد التقشير



منطقة الباحة





250 مزرعة بن



18 ألف شجرة بن



40 طنا الإنتاج السنوي



20 طنا كمية البن الصافي بعد التقشير



ولفت أبو هادي إلى أن حجم استثمار السيدات في مجال القهوة بلغ نحو 15% من إجمالي السوق، ومن المتوقع نموه إلى 32 % خلال سنوات قليلة، مما يوفر أيضا الكثير من الفرص الوظيفية للشباب، ويتوقع خبراء متخصصون أنه بحلول عام 2025 سيصل الإنفاق على القهوة خارج المنزل إلى نحو 70 %، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 18 % و32 %.