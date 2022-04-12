غرفة جازان تنهي دراسة إنشاء مصنع للقهوة بقيمة 65 مليونا

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وأوضح رئيس غرفة جازان أحمد أبو هادي أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ سنويا 1788 طنا، وقدرت مؤشرات ربحية المشروع بعائد على الاستثمار يقدر بنسبة 538 %، فيما يبلغ معدل العائد الداخلي على الاستثمار 33.6%، وفترة الاسترداد 3 أعوام.
وبين أنه وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية فقد بلغ الناتج المحلي من البن العربي في المحافظات الجبلية في مناطق جازان والباحة وعسير 1810 أطنان سنويا، ونحو 350 طنا من البن الصافي بعد التقشير، كما بلغ عدد مزارع البن فيها 2535 مزرعة، واحتوت على 398 ألف شجرة بن، منها 1985 مزرعة في منطقة جازان تحتوي على 340 ألف شجرة بن في محافظات القطاع الجبلي الدائر، وفيفا، والعيدابي، وهروب، والريث، والعارضة، وتنتج نحو 1320 طنا سنويا، و785 طنا من البن الصافي بعد التقشير، وبلغ عدد مزارع البن في المحافظات الجبلية في منطقة عسير 300 مزرعة، تحتوي على 40 ألف شجرة، وتنتج 200 طن من البن، و100 طن من البن الصافي بعد التقشير، فيما بلغ عدد مزارع البن بمنطقة الباحة 250 مزرعة تحتوي على 18 ألف شجرة، تنتج 40 طنا من البن، وكمية البن الصافي بعد التقشير 20 طنا.
ولفت أبو هادي إلى أن حجم استثمار السيدات في مجال القهوة بلغ نحو 15% من إجمالي السوق، ومن المتوقع نموه إلى 32 % خلال سنوات قليلة، مما يوفر أيضا الكثير من الفرص الوظيفية للشباب، ويتوقع خبراء متخصصون أنه بحلول عام 2025 سيصل الإنفاق على القهوة خارج المنزل إلى نحو
70 %، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 18 % و32 %.
مصنع القهوة في جازان
- الاستثمار 65.7 مليون ريال
- الطاقة الإنتاجية 1788 طنا سنويا
- فترة الاسترداد 3 أعوام
منطقة جازان
- 1985 مزرعة بن
- 340 ألف شجرة بن
- 1320 طنا الإنتاج السنوي
- 785 طنا من البن الصافي بعد التقشير
منطقة عسير
- 300 مزرعة بن
- 40 ألف شجرة بن
- 200 طن الإنتاج السنوي
- 100 طن من البن الصافي بعد التقشير
منطقة الباحة
- 250 مزرعة بن
- 18 ألف شجرة بن
- 40 طنا الإنتاج السنوي
- 20 طنا كمية البن الصافي بعد التقشير
ولفت أبو هادي إلى أن حجم استثمار السيدات في مجال القهوة بلغ نحو 15% من إجمالي السوق، ومن المتوقع نموه إلى 32 % خلال سنوات قليلة، مما يوفر أيضا الكثير من الفرص الوظيفية للشباب، ويتوقع خبراء متخصصون أنه بحلول عام 2025 سيصل الإنفاق على القهوة خارج المنزل إلى نحو 70 %، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 18 % و32 %.
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