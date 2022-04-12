هيئة الاتصالات تبحث مع جهات حكومية تعزيز خدمات الحوسبة السحابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية ورشة عمل بعنوان «حلول الحوسبة السحابية للجهات الحكومية»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية من مختلف أنحاء المملكة ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين لدى الهيئة.

وأوضحت هيئة الاتصالات في بيان أمس أن الورشة تهدف إلى تعزيز تبني خدمات الحوسبة السحابية وتمكين مقدمي الخدمات المسجلين لدى هيئة الاتصالات، إضافة إلى فتح آفاق واسعة لتطوير وتنمية القطاع ودعم المستهدفات الوطنية في تسريع التحول الرقمي وتبني التقنيات الناشئة من قبل الجهات الحكومية.

وجرى خلال الورشة التعريف بدور قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بها، وسعيها في دعم وتمكين سوق الحوسبة السحابية وزيادة تبني خدماتها في المملكة، كما استعرضت الورشة حلول مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين لدى هيئة الاتصالات لفئة (ج)، وإبراز قدراتهم للإسهام في زيادة الوعي حيال ما يقدمونه من خدمات تلبي متطلبات القطاع الحكومي بأمان وموثوقية عالية تدعم مبادرات رؤية المملكة 2030.

وتناولت موضوعات الحوسبة السحابية وبنيتها التحتية المهمة في رحلة التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي من خلال قصص النجاح في هذا المجال، بالإضافة إلى آلية الاستفادة من الاتفاقية الإطارية عبر منصة اعتماد التي سبق الإعلان عنها مطلع عام 2022 من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية.

وتأتي الورشة ضمن سلسة من ورش العمل التي تسعى من خلالها هيئة الاتصالات لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في القطاع، عبر زيادة نمو سوق الحوسبة السحابية وتمكين مقدمي خدماتها وتعزيز التنافسية في هذا السوق المهم والواعد.

أهداف الورشة:

