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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة الأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف الموضوعات ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، وتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما بما يحقق المصلحة المشتركة. وجرت مراسم التوقيع في مقر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالرياض، حيث مثل الجانبان خلال توقيع المذكرة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد المزيد.



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