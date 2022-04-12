شكرا لقرائتكم خبر معدل البطالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معدل البطالة في بريطانيا انخفض لأدنى مستوى منذ أكثر من أربعة عقود، خلال شهر فبراير الماضي إلى 3.80 %، مسجلا بذلك أقل حصيلة منذ عام 1974م.

وأظهرت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا استمرار الزيادة في معدلات التضخم بالبلاد، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك - الذي يعد القياس الرئيس لمعدلات التضخم - إلى 6.2 %، مقارنة مع 5.5 % لشهر يناير.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تعليقه على البيانات أن ارتفع عدد الموظفين في كشوف المرتبات مرة أخرى في مارس، وانخفاض البطالة إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء، أمر جيد، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على معالجة زيادة معدلات التضخم في البلاد، ومساعدة الباحثين عن عمل.