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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الشركة السعودية للخدمات الأرضية أعلنت عن ترسية عقد تشغيل وصيانة خدمات جسور الركاب والبوابات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على تحالف يضمها والشركة السعودية للخدمات والتشغيل المحدودة مع «مطارات جدة» (جدكو)، وذلك بقيمة 342.7 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة لمدة خمس سنوات.

وأوضحت الشركة أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد هو 2022-05-19، مبينة أنه سيقوم تحالف الشركة السعودية للخدمات الأرضية والشركة السعودية للخدمات والتشغيل المحدودة بتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة خدمات جسور الركاب والبوابات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ابتداء من تاريخ استلام الموقع بعد تاريخ الترسية بـ 30 يوما ولمدة (5 سنوات).

وذكرت أنه يبدأ الأثر المالي اعتبارا من الربع الثاني من عام 2022م.