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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير حائل عبدالعزيز بن سعد أكد أن التعريف بالفرص الاستثمارية بوابة لاستقطاب المستثمرين، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الميز النسبية بالمنطقة وإيجاد فرص اقتصادية واعدة تدعم اقتصاديات المنطقة وتسهم في توفير فرص استثمارات وفرص عمل وحراك اجتماعي واقتصادي فاعل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه الأمير عبدالعزيز بن سعد في مكتبه بحضور أمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر العبدالجبار ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة هاني الخليفي. وناقش الاجتماع، مستقبل تسويق الفرص الاستثمارية بالمنطقة وآليات العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة في منطقة حائل، والبرامج والفعاليات التي ستعزز من المكانة السياحية والاقتصادية للمنطقة.

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