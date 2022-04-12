الذهب يرتفع في التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 8 جنيهات في التعاملات المسائية، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 1028 جنيهاً للجرام، مع ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية وتحرك سعر الدولار في السوق المصري.

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

أسعار الذهب عيار 18 سجل 881 جنيها

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1028 جنيها

أسعار الذهب عيار 24 سجل 1175 جنيها

الجنيه الذهب 8224 جنيها

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1958.20 دولاراً للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1958.96 دولار، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1961.70 دولار.وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما جعل السبائك أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى