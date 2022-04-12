شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 1.5 % إلى 1977.70 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد على واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة، بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما لا يحتاج إلى أن يبالغ في تشديد السياسة النقدية في الأجل الطويل.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1972.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1532 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته في نحو شهر، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 1977.70 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، بعد أن أظهرت بيانات التضخم تسارعا في مارس آذار، لكن أقل مما توقعه العديد من أطراف السوق.