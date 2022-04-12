شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 شهرًا.. وزارة المالية تبيع 20% من "موبكو" بـ266 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بيع وزارة المالية 45.8 مليون سهم بالشركة بسعر 5.817 دولار بقيمة إجمالية 266.6 مليون دولار لتنخفض نسبة مساهمتها من 26% إلى 6%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بحسب بيان للبورصة المصرية.

وكانت وزارة المالية، قد اشترت في ديسمبر عام 2020، حصة شركة أجريوم الكندية (نيوترين حاليًا) بشركة مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو بقيمة إجمالية قدرها 2.9 مليار جنيه، وذلك في إطار تسوية نزاع تحكيم دولي، بلغ متوسط سعر السهم في هذه الصفقة 49.19 جنيه.