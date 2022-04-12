شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يصل إلى أعلى مستوى منذ 16 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي، ليسجل المؤشر أعلى مستوى منذ أبريل 2006.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية 13603 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.9 % في تعاملات الثلاثاء، وبتداولات بلغت 9.280 مليار ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 193.170 مليون سهم، بينما بلغ عدد الصفقات 401.121 صفقة.

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.5 %، فيما سجل قطاع الخدمات التجارية والمهنية ارتفاعا بنسبة 0.6 %، بينما سجل قطاع الإعلام والترفيه ارتفاعا بنسبة 0.8 %، وذلك ضمن 7 قطاعات سجلت ارتفاعا خلال جلسة الثلاثاء.

ووفقا لبيانات تداول فإن قطاع تجزئة الأغذية سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 %، بينما سجل كل من قطاعي الأدوية والبنوك ارتفاعا بنسبة 0.1 %، و2.4 % على التوالي، بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.8 %.

وجاء سهم المنجم في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.8 %، فيما كان سهم ساب للتكافل الأكثر انخفاضا بنسبة 5.1 %، بينما كان سهم الجزيرة الأكثر نشاطا بالكمية، تلاه سهم أرامكو، فيما كان سهم الراجحي الأكثر نشاطا بالقيمة.