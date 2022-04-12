شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ارتفاع بحوالي 10 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1020 جنيها للجرام، مع ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية وتحرك سعر الدولار في السوق المصري، وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر:



أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب اليوم، عيار 18 يسجل 873 جنيها للجرام، عيار 21 يسجل 1020 جنيها للجرام، عيار 24 يسجل 1162 جنيها للجرام، الجنيه الذهب 8160 جنيها.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1958.20 دولاراً للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1958.96 دولار، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1961.70 دولار.وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما جعل السبائك أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

أعلن المركزي الروسي خفض حصة الدولار الأميركي في احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي إلى 10.9% على مدار الأشهر الستة حتى أول يناير، قبل أن تجمد العقوبات الغربية نصف احتياطيات البلاد تقريبًا.

وحرمت العقوبات الغربية روسيا من الوصول إلى 300 مليار دولار من احتياطاتها من الذهب والنقد الأجنبي البالغة 640 مليار دولار قبل تطبيق تلك العقوبات.ووصل إجمالي قيمة احتياطيات روسيا مستوى 606.5 مليار دولار بحلول إبريل الجاري، كما أكد البنك المركزي على أن لديه احتياطيات كافية من الذهب واليوان الصيني.وخفض المركزي الروسي معدل الفائدة الأسبوع الماضي إلى 17% مشيرًا إلى أنه قد يتخذ مزيدًا من قرارات خفض الفائدة في المستقبل.