الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-4-2022، أمام الجنيه المصرى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-4-2022، أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-4-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى سعر 18.37 للشراء، 18.45 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ18.30 للشراء، 18.38 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.37 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع.

 

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.37 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.34 جنيه للشراء، 18.45 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 


وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

 

18.34 جنيه للشراء.

 

18.47 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

 

18.37 جنيه للشراء.

 

18.45 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

18.37 جنيه للشراء.

 

18.47 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر

 

18.37 جنيه للشراء.

 

18.45 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

18.37 جنيه للشراء.

 

18.47 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

18.40 جنيه للشراء.

 

18.47 جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا