شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر ترتفع 10جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1020جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ارتفاع بحوالي 10 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1020 جنيها للجرام، مع ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية وتحرك سعر الدولار في السوق المصري، وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر:

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 873 جنيها للجرام. عيار 21 يسجل 1020 جنيها للجرام. عيار 24 يسجل 1162 جنيها للجرام. الجنيه الذهب 8160 جنيها.

تعد صناعة الذهب من المهن التاريخية في مصر بدءاً من عصر الفراعنة حتى وقتنا هذا، إذ عرف المصري القديم الذهب وكان وسيلة للتعامل المادي والتجاري، كما أن المصريين برعوا في هذه الحرفة حديثاً فلدينا عشرات المصانع التي تنتج قرابة 80 طن ذهب سنوياً كمتوسط احتياج السوق المصري وفق تقديرات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

لذلك تعمل الحكومة بقوة في الفترة الحالية على تدشين مدينة لصناعة الذهب في العاصمة الإدارية وبدء المرحلة الأولى من إنشاء مدينة الذهب على مساحة 150 فدان ومدة تنفيذه تصل إلى عامين لم يتم تحديد وقت بدء التنفيذ إلي الآن وجرى اختيار موقع المدينة بحيث تكون قريبة من الطرق الرئيسية وكذلك قرب عاصمة الجمهورية الجديدة.