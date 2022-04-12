شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 10861 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 1857 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 13308 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 4340 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1810 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2761 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد 545.5 ألف سهم، 111.4 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العامة للصوامع والتخزين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 196.5 ألف سهم، 1000 سهم، 369 سهم، 1000 سهم، 536.8 ألف سهم، 132.5 ألف سهم، 150 ألف سهم، 415 ألف سهم، 151.8 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 200 ألف سهم، 50 ألف سهم، 375.8 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت 7 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، راية القابضة للاستثمارات المالية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشترت الأولى 98.4 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.47% من أسهم رأس المال، والثانية 3.1 مليون سهم، والثالثة 637.5 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.55% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 883.4 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.4401% من أسهم رأس المال، والخامسة 133.1 ألف سهم، واشترت السادسة 437.3 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.43%، واشترت السابعة 1.35 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.36%.

في سياق منفصل أعلن بنك قطر الوطني الأهلي، تحقيق صافي ربح بلغ 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1.966 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 12%، وبلغ مجموع الأصول في نهاية مارس عام 2022 نحو 389.9 مليار جنيه.