شكرا لقرائتكم خبر عن على صبرى: شركات الحكومة أولى مصنعى الأمونيا الخضراء فى كيما بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء على صبرى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، أن العالم بدأ مؤخرا الحديث بشكل كبير وموسع عن الأمونيا الخضراء، وهى الأمونيا المتوافقة مع البيئة، والتى يتم تصنيعها بشكل كامل من مصادر نظيفة، لافتا إلى أن شركات الحكومة كانت أول من صنعت الأمونيا الخضراء من خلال مصانع كيما بأسوان فى الستينيات وحتى عام 2008.

أضاف أنه كان يتم تصنيع الأمونيا اعتمادا على الكهرباء من مساقط المياه فى السد العالى وتنقل لمصانع كيما ثم يتم تصنيعها ، كما يتم تصنيع الهيدروجين الأخضر أيضا .

أشار إلى أن مصانع كيما جاهزة لتصنيع الأمونيا الخضراء خاصة المصانع القديمة ، بعدما تم تحديث المصانع كيما 2 لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء نظرا لارتفاع تكلفتها ، موضحا إنه يمكن إعادة تصنيعها مجددا .

واضاف على صبرى وزير الإنتاج الحربى الأسبق ، أن العالم المتقدم من المهم أن يساهم فى نشر تلك الصناعة النظيفة ومساعدة البلدان النامية فى التوسع فيها، ولا سيما أنها مكلفة حاليا وتحتاج لتقنيات عالية ، لافتا أن مستقبل العالم، سيكون مرتبطا بالهيدروجين الاخضر كوقود بديل للمحركات والسفن والامونيا كمادة اساسية لتصنيع الأسمدة .

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