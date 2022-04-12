شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "الإسكندرية لتداول الحاويات" بـ186 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسبق أن أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ 4 صفقات كبرى من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم 3 شركات بقيمة 1.6 مليار دولار.

وبحسب بيانات البورصة، تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية لعدد 271.6 مليون سهم بقيمة 391.9 مليون دولار، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو لعدد 45.8 مليون سهم بقيمة 266.6 مليون دولار، البنك التجاري الدولي لعدد 340.1 مليون سهم بقيمة 911.5 مليون دولار، وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدد 215.2 مليون سهم بقيمة 68.6 مليون دولار.

وسبق أن تداولت أنباء عن عزم أحد الصناديق السيادية في أبو ظبي، الاستحواذ على حصص مملوكة للحكومة في بعض الشركات بقيمة حوالي ملياري دولار.