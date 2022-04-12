شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي : افرضوا عقوبات على البنوك والنفط الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على فرض عقوبات على جميع البنوك الروسية والنفط الروسي وتحديد موعد نهائي للتوقف عن استيراد الغاز من روسيا. وقال زيلينسكي أيضا في خطاب بالفيديو أمام البرلمان الليتواني إن روسيا رحلت مئات الآلاف من المناطق الأوكرانية المحتلة إلى "معسكرات تصفية". وأضاف أن في كل البلدات الأوكرانية التي مكث فيها الروس لفترة من الوقت "فعل المحتلون نفس ما فعلوه في بوتشا".