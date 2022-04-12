شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع النقل يستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات فى البحيرة بـ2.33 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة البحيرة نموًا في الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة بنسبة 33٪.

وبلغت الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة للعام المالي 2021/2022 بلغت 6.06 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي المشروعات 346 مشروعا تنمويا بنسبة 1.7% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط التنمية الاقتصادية أنها تضمنت منظومة المخلفات الصلبة واستكمال ميناء الصيد برشید، رصف طرق متفرقه بمركز ومدينة كفر الدوار، رصف طرق مشتركة بين مركزي الدلنجات وكوم حمادة، رصف طرق متفرقة بمدينة ومركز دمنهور، وعن أبرز مشروعات التعليم قبل الجامعي أفاد التقارير أنها تضمنت إنشاء وتجهيز فصول تعلیم أساسي، إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي، إعادة تأهيل مدارس محافظة البحيرة، إحلال وتجديد مدارس تعليم فني، إعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام.

واستحوذ قطاع النقل على نسبة 38.4٪ بقيمة 2.33 مليار جنيه، بينما يستحوذ قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات على نسبة 23.6٪ بقيمة 1.43مليار جنيه، بينما يستحوذ قطاع التنمية المحلية على نسبة 15.6٪ بقيمة 944.2 مليون جنيه، متابعه أن قطاع التعليم قبل الجامعي استحوذ على نسبة 6.3٪ بقيمة 380.4 مليون جنيه، بينما استحوذ قطاع الري على نسبة 2.9٪ بقيمة 173.1 مليون جنيه، فيما نالت قطاعات أخرى على نسبة 13.2٪ بقيمة 802.3 مليون جنيه.