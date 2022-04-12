شكرا لقرائتكم خبر عن فى 7 خطوات.. تعرف على ملخص نشاط موانئ المنطقة الاقتصادية خلال مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق نشاط ملحوظ منذ بداية العام الجاري 2022، حيث أعلنت المنطقة الاقتصادية تطور النشاط الذي شهدته الموانئ التابعة لها وفقا لما يلي:

- بلغ معدل زيادة السفن في ميناء الأدبية أكثر من 8% مقارنة بشهر مارس 2021.

- استقبلت ميناء الأدبية عدد 40 سفينة شملت 12 سفينة بضائع عامة، 11 سفينة صب جاف، 13 سفينة صب سائل، 3 سفن حاويات وسفينة حيوانات حية.

- بلغ حجم التداول 605 ألف طن بمعدل زيادة في إجمالي الحمولات بلغ 1.52%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 الذي بلغ فيه إجمالي عدد السفن 37 سفينة بإجمالي حمولات بلغت 596 ألف طن.

- استقبل ميناء السخنة 42 سفينة، وقد سجل الميناء دخول عدد 2 سفينة بضائع عامة غير محواه و26 سفينة بضائع عامة محواه و6 سفن صب جاف و8 سفن صب سائل بإجمالي حمولات 1،6 مليون طن.

- استقبل ميناء شرق بورسعيد 121 سفينة منهم 110 سفينة حاويات و11 سفينة بضائع عامة بطاقة محققه 3.29 مليون طن وعدد حاويات 291 ألف حاوية مكافئة.

- استقبل ميناء العريش البحري 3 سفن لتصدير المنتجات السيناوية بطاقة محققة بلغت 14.201 طن.

- يشهد ميناء العريش عدداً من أعمال التطوير وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 متر ليصبح إجمالي الأرصفة 1165متر وزيادة الغاطس من 4 إلى 8 متر لتسمح بحمولات سفن تصل إلى 40 ألف طن، بالإضافة إلى إنشاءات الطرق وإنشاء ساحات جديدة وإنشاء أسوار وبوابات وأعمال تكريك ومد حاجز الأمواج بطول 1320م.