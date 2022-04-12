شكرا لقرائتكم خبر التأمينات تتفاهم مع البنك العربي لتقديم مزايا لعملاء «تقدير» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقع الاتفاقية مساعد محافظ المؤسسة للشؤون التأمينية سعود الجهني، ومن جانب البنك العربي الوطني نائب رئيس مجموعة التجزئة المصرفية عثمان بدر.
وبموجب المذكرة ينضم البنك العربي الوطني لقائمة الشركاء الاستراتيجيين في برنامج «تقدير»، وسيقدم البنك على إثرها مزايا بنكية وعروض دورية على المنتجات التمويلية والبطاقات الائتمانية لعملاء برنامج «تقدير» من متقاعدين ومستفيدين.
وثمن النحاس انضمام البنك العربي الوطني كشريك استراتيجي لبرنامج «تقدير» الذي يشمل جميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص، وما سيتيحه ذلك من تعزيز لمنظومة الحلول التمويلية لصالح المستفيدين من البرنامج، مؤكدا حرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على بناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات لتقديم المزايا الحصرية لعملاء البرنامج.
من ناحيته، أكد الرشيد حرص البنك على تمتين أواصر العلاقة الاستراتيجية القائمة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومواكبة تطلعاتها في إثراء الخدمات والمزايا المقدمة لعملائها وتقديم التسهيلات والحلول المصرفية ذات القيمة المضافة لإنجاح مبادرة برنامج «تقدير»، وتعزيز أبعاده ومزاياه.
برنامج «تقدير»
كانت هذه تفاصيل خبر التأمينات تتفاهم مع البنك العربي لتقديم مزايا لعملاء «تقدير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.