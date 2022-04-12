التأمينات تتفاهم مع البنك العربي لتقديم مزايا لعملاء «تقدير»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقرها بالرياض مذكرة تفاهم مع البنك العربي الوطني، يتولى البنك بموجبها تقديم مزايا بنكية خاصة لعملاء برنامج «تقدير» أحد مبادرات المؤسسة، وذلك بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد النحاس والعضو المنتدب للبنك العربي الوطني عبيد بن عبدالله الرشيد.

وقع الاتفاقية مساعد محافظ المؤسسة للشؤون التأمينية سعود الجهني، ومن جانب البنك العربي الوطني نائب رئيس مجموعة التجزئة المصرفية عثمان بدر.

وبموجب المذكرة ينضم البنك العربي الوطني لقائمة الشركاء الاستراتيجيين في برنامج «تقدير»، وسيقدم البنك على إثرها مزايا بنكية وعروض دورية على المنتجات التمويلية والبطاقات الائتمانية لعملاء برنامج «تقدير» من متقاعدين ومستفيدين.

وثمن النحاس انضمام البنك العربي الوطني كشريك استراتيجي لبرنامج «تقدير» الذي يشمل جميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص، وما سيتيحه ذلك من تعزيز لمنظومة الحلول التمويلية لصالح المستفيدين من البرنامج، مؤكدا حرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على بناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات لتقديم المزايا الحصرية لعملاء البرنامج.

من ناحيته، أكد الرشيد حرص البنك على تمتين أواصر العلاقة الاستراتيجية القائمة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومواكبة تطلعاتها في إثراء الخدمات والمزايا المقدمة لعملائها وتقديم التسهيلات والحلول المصرفية ذات القيمة المضافة لإنجاح مبادرة برنامج «تقدير»، وتعزيز أبعاده ومزاياه.

برنامج «تقدير»