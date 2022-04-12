220 ألف عملية فحص على أنشطة النقل البري تضبط 37.8 ألف مخالفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة العامة للنقل ممثلة بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية «وزارة الداخلية والأمن العام ومركز السلامة المرورية» 220 ألف حملة رقابية ميدانية على أنشطة النقل البري خلال شهر مارس 2022م، منها 216 ألف عملية فحص لمركبات النقل، حيث بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل في المملكة 3 آلاف زيارة ميدانية، و(327) عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما سجلت 37.8 ألف مخالفة. وتنوعت المخالفات ما بين تشغيل مركبة نقل دون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، إضافة إلى تحميل البضائع بطريقة غير آمنة. جولات رقابية على أنشطة النقل البري:





216,589 عملية فحص لمركبات النقل



3,295 زيارة ميدانية لمنشآت النقل



327 عملية فحص للمركبات الأجنبية



مخالفات رصد آلي 16,000 مخالفة



مخالفات مضبوطة 21,800 مخالفة



أنواع المخالفات:



تشغيل مركبة نقل دون الحصول على بطاقة تشغيل



استعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي



تحميل البضائع بطريقة غير آمنة



تدخين السائق داخل الشاحنة



النشاط الأعلى مخالفة:



نقل البضائع



الأجرة العامة



النقل المتخصص



أجرة المطار



المخالفات بحسب المناطق:



مكة المكرمة 5,613 مخالفة



الرياض 5,534 مخالفة



الشرقية 4,910 مخالفات



المدينة المنورة 1,505 مخالفات



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