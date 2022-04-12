أسعار خام الحديد تتراجع لليوم الخامس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أسعار خام الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة للسلع أمس الاثنين لليوم الخامس على التوالي في ظل تزايد المخاوف من تداعيات إعادة تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين على الطلب على الخام في أكبر سوق لمنتجات الصلب في العالم. وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى تراجع الأسعار إلى أقل من 150 دولارا للطن في بداية تعاملات اليوم، وهو أقل مستوى له منذ 24 مارس الماضي، بعد فترة تفاؤل قصيرة بأن الارتفاع في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، سيمثل عقبة قصيرة المدى أمام الطلب على الصلب.



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