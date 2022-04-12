بدء التقديم في برنامج «أمين» للتأهيل على الأعمال الجمركية

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وأوضحت الهيئة أن برنامج «أمين» يقوم على التدريب لمدة عام ويركز على جانب بناء وتنمية القدرات المعرفية والتطبيقية للمتدربين في أساسيات العلوم الجمركية، وتعزيز معرفتهم في مجالات العمل الجمركي، حيث يتلقى المتدربون التأهيل لمدة 12 شهرا تتضمن تدريبا نظريا وعمليا في المنافذ الجمركية.
وبينت الهيئة أن التقديم متاح لجميع الحاصلين على درجة البكالوريوس فقط، وذلك في جميع التخصصات وفق شروط ومعايير محددة، أبرزها أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل شهادة البكالوريوس، بمعدل لا يقل عن 2.5 من 4، أو 3.5 من 5، وألا يكون على رأس العمل في أي وظيفة، أو لديه ارتباط ببرامج دراسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا أثناء التقديم على البرنامج.
وبينت أنه يشترط للقبول ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات التي تقدمها الهيئة، واجتياز الفحص الطبي، واجتياز مرحلة الاعتماد والتدقيق، مؤكدة أن القبول سيكون بالأفضلية، كما أن الملتحقين بالبرنامج سيحصلون على مزايا، تشمل مكافأة شهرية، وبدل السكن والنقل، إلى جانب التأمين الطبي للمتدربين.
وأفادت الهيئة أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الالكتروني من خلال زيارة الرابط zatca.gov.sa، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة للتقديم بتاريخ 19 أبريل 2022.
برنامج «أمين» النسخة الثالثة:
- بدء التقديم 10 أبريل 2022
- انتهاء التقديم 19 أبريل 2022
- مدة التدريب : 12 شهرا
- المستهدفون : خريجو درجة البكالوريوس
شروط القبول:
- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل شهادة البكالوريوس
- المعدل لا يقل عن 2.5 من 4، أو 3.5 من 5
- ألا يكون على رأس العمل في أي وظيفة
- ألا يكون لديه ارتباط ببرامج دراسية
- أن يكون حسن السيرة والسلوك
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاما
- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات
- اجتياز الفحص الطبي
- اجتياز مرحلة الاعتماد والتدقيق
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