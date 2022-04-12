بدء التقديم في برنامج «أمين» للتأهيل على الأعمال الجمركية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فتح التقديم على برنامج «أمين» النسخة الثالثة، ابتداء من 10 أبريل 2022 مستهدفا الخريجين من أبناء وبنات الوطن من حملة درجة البكالوريوس.

وأوضحت الهيئة أن برنامج «أمين» يقوم على التدريب لمدة عام ويركز على جانب بناء وتنمية القدرات المعرفية والتطبيقية للمتدربين في أساسيات العلوم الجمركية، وتعزيز معرفتهم في مجالات العمل الجمركي، حيث يتلقى المتدربون التأهيل لمدة 12 شهرا تتضمن تدريبا نظريا وعمليا في المنافذ الجمركية.

وبينت الهيئة أن التقديم متاح لجميع الحاصلين على درجة البكالوريوس فقط، وذلك في جميع التخصصات وفق شروط ومعايير محددة، أبرزها أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل شهادة البكالوريوس، بمعدل لا يقل عن 2.5 من 4، أو 3.5 من 5، وألا يكون على رأس العمل في أي وظيفة، أو لديه ارتباط ببرامج دراسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا أثناء التقديم على البرنامج.

وبينت أنه يشترط للقبول ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات التي تقدمها الهيئة، واجتياز الفحص الطبي، واجتياز مرحلة الاعتماد والتدقيق، مؤكدة أن القبول سيكون بالأفضلية، كما أن الملتحقين بالبرنامج سيحصلون على مزايا، تشمل مكافأة شهرية، وبدل السكن والنقل، إلى جانب التأمين الطبي للمتدربين.

وأفادت الهيئة أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الالكتروني من خلال زيارة الرابط zatca.gov.sa، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة للتقديم بتاريخ 19 أبريل 2022.

برنامج «أمين» النسخة الثالثة:







بدء التقديم 10 أبريل 2022



انتهاء التقديم 19 أبريل 2022



مدة التدريب : 12 شهرا



المستهدفون : خريجو درجة البكالوريوس



شروط القبول: