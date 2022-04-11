شكرا لقرائتكم خبر «الصير مارين» الإماراتية تبدأ بناء أولى ناقلات غاز البترول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين» التابعة للشركة العالمية القابضة الإماراتية عن بدء الأعمال الإنشائية لأولى سفنها من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة «لاكي غاز».

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الاثنين أن الصير مارين كانت قد أبرمت العام الماضي شراكة مع «بي جي إن إنترناشيونال» العالمية المتخصصة في مجال الطاقة والتجارة والتخزين والنقل لإنشاء مشروع مشترك تحت اسم «ايه بي جي سي دي ام سي سي».

واتفقت الشركتان على تكليف الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي للصناعات الثقيلة» ببناء سفينتين جديدتين من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة.

وتأتي هذه الخطوة استعدادا للزيادة المتوقعة في الطلب على ناقلات غاز البترول المسال العملاقة في ظل نمو صادرات الغاز المسال بين عدة مناطق حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا وغرب أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وتمثل «لاكي غاز « أول سفن الصير مارين من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة، ومن المتوقع تسليمها بحلول مارس من عام .2023 ومن المزمع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للسفينة الثانية «نورث غاز» في مايو من عام 2022، وتسليمها بحلول يونيو من عام .2023 وتبلغ سعة كل سفينة منهما 86 ألف م3.