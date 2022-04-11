وزير المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) محمد الجدعان ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الخامس والثلاثين بحضور عدد من أعضاء المجلس، حيث ناقش المجلس في اجتماعه عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. ووافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في يوم 1/6/2022م وذلك للتصويت على البنود التالية:

اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة.

إقرار الحساباتالختامية للهيئة.

تعيين مراجع حسابات الهيئة و تحديد أتعابه.

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