اقتصاد بريطانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نما بأقل من المتوقع في فبراير، وذلك بعد انكماش الإنتاج الصناعي وقطاع البناء. وأوضحت بيانات لمكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد سجل نموا بـ 0.1%، بعد نمو قوي بـ 0.8% في يناير. وكان الخبراء يتوقعون نموا بـ 0.2% . ووفقا لما نقلته وكالة «بلومبيرج» للأنباء، فقد تراجع قطاع التصنيع بشكل غير متوقع، بضغط من شح الإمدادات الذي عطل إنتاج السيارات. ويعكس شح الإمدادات الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية بعد جائحة كورونا، وهو الأمر الذي من المرجح أن يزداد سوءا مع الحرب في أوكرانيا.

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