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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثماريا طرحتها أمانة المنطقة الشرقية، تضمنت عددا من الحدائق والمنتنزهات العامة في حاضرة الدمام بمساحة نصف مليون م2، وذلك لدعم مبادرة السعودية الخضراء والارتقاء بالخدمات البيئية وزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة. وأوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي، أن طرح هذه المواقع الاستثمارية يأتي ضمن مستهدفات 40 مشروعا استثماريا بمساحة 3 ملايين م2، وذلك امتدادا لترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة والاستدامة المالية، مبينا أن مدة العقود الاستثمارية تبدأ من 25 سنة قابلة للتمديد.



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