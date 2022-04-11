شكرا لقرائتكم خبر 185 ألف عقد إيجاري خلال مارس.. ثلثها في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت مدينة الرياض ارتفاعا ملحوظا في تسجيل الصفقات الإيجارية ضمن المؤشر الإيجاري، لتأتي كأعلى المدن تسجيلا للعقود الموثقة في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» للشهر الثاني على التوالي، وبمعدل يقترب من ثلث إجمالي العقود سواء السكنية أو التجارية، وذلك بحسب التقرير الثاني للمؤشر لشهر مارس 2022.

وأوضح التقرير أن مجموع الصفقات الإيجارية السكنية بلغ أكثر من 139 ألف عقد، فيما تجاوز مجموع الصفقات الإيجارية التجارية 46 ألف عقد، وذلك بإجمالي 185 ألف عقد إيجاري خلال مارس الماضي.

وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لعقود الإيجار السكني كأكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية، بنسبة تجاوزت 31 % من إجمالي الصفقات، تلتها محافظة جدة بنسبة تجاوزت 19 %، وفي المرتبة الثالثة بين المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري جاءت مدينة الدمام بنسبة 6 %، ثم مكة المكرمة بنسبة تجاوزت 4 %، فيما جاءت المدينة المنورة والخبر متقاربتين بأكثر من 3 % من عقود الإيجار السكنية.

وفي الصفقات الإيجارية للعقود التجارية كانت مدينة الرياض الأولى بين مدن المملكة بنسبة تقارب 32 % من عقود الإيجار التجارية في مارس، تلتها محافظة جدة بنسبة تجاوزت 14 %، فيما تقاربت المدن الدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة في عدد صفقات عقود الإيجار التجارية بنسبة تجاوزت 4 %، والخبر أخيرا بنسبة تقارب 3 %.

وجاءت هذه الصفقات بناء على عقود الإيجار السكنية والتجارية المبرمة خلال شهر مارس، والموثقة في شبكة إيجار، موزعة بين المدن التي شملها المؤشر الإيجاري.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

وتمكن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار.

المؤشر الإيجاري مارس2022:



مجموع الصفقات الإيجارية السكنية و التجاري 185+ ألف عقد

الصفقات الإيجارية السكنية 139+ ألف عقد

الصفقات الإيجارية التجارية 46+ ألف عقد

الصفقات الإيجارية (سكني):

الرياض 31%

جدة 19%

الدمام 6%

مكة المكرمة 4%

المديتة المنورة 3%

الخبر 3%

الصفقات الإيجارية (تجاري ):