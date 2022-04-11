شكرا لقرائتكم خبر طرح 13 موقعا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 13 موقعا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض عن طريق المنافسة، حيث تستهدف المنافسة المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة.

وأوضحت الوزارة أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر «منصة تعدين»، حيث ستعمل الوزارة على تأهيل نتائج المتنافسين بناء على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة.

وذكرت أنه يبدأ استيفاء متطلبات التأهيل في الـ 13 من أبريل الجاري، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، وأخيرا إطلاق عملية المزايدة على المواقع المخصصة.

وتهدف الوزارة من هذا الطرح إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخصة محجر مواد بناء، لاستغلال كتل الحجر الجيري في مجمع حفيرة نساح، وتوفير البيئة العادلة للمتنافسين، لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، وذلك تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الوزارة عملت على مراقبة وتنظيم موقع المجمع والتأكد من أن الأعمال المنفذة لا يترتب منها أثر ضار بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط وفرض العقوبات على المخالفين ويمكن للراغبين التقدم للمنافسة من خلال الرابط: https://mining.mim.gov.sa/pages/public/MiningLicensingRoundNesah.xhtml.

مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح:

الموقع



محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض

13 موقعا

عدد المواقع المطروحة للاستثمار

أهداف الطرح: