شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 11-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 11-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.318 مليار جنيه.



إيقاف تداول 10 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الدولية للأسمدة والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العالمية للاستثمار والتنمية. إيقاف تداول 10 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الدولية للأسمدة والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العالمية للاستثمار والتنمية.

البورصة تخسر 14.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.318 مليار جنيه. البورصة تخسر 14.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.318 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 173.8 مليون ورقة مالية بقيمة 839 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.5 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.38%، والعرب على 11.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.71% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 26.3 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 195.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 57.7 مليون جنيه، 115.9 مليون جنيه، 50.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.55%، ليغلق عند مستوى 10728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 1849 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 13174 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 4286 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 1810 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2755 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 3939 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1179 نقطة.

وصعدت أسهم 16 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 9.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.89%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 9.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.20%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 13.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.80%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 9.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.51%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 16.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.22%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 7.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.94%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 25.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.80%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 14.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.73%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.218 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.54%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 9.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.90%.