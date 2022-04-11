شكرا لقرائتكم خبر عن 1.01 مليار برميل.. مخزونات النفط الأوروبية تهبط 11% خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم الاثنين، أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية لدى شركات التكرير الأوروبية، بلغت حوالي 1.01 مليار برميل في مارس آذار، منخفضة 10.6 بالمئة على أساس سنوي لكنها مرتفعة حوالي اثنين بالمئة عن مستويات فبراير شباط.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير للخام بلغ 9.04 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، مرتفعا نحو 5 بالمئة على أساس سنوي لكنه منخفض 4 بالمئة عن مستويات فبراير شباط.