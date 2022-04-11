شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الإثنين 11-4-2022.. تحذير المواطنين من العمرة الترانزيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 11-4-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها، التحذير الموجه من غرفة شركات السياحة إلى المواطنين الراغبين في أداء العمرة من بعض البرامج الوهمية التي تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة والتي تعتمد على توفير تأشيرات إفتراضية للمواطنين، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

غرفة السياحة تحذر المواطنين من برامج الترانزيت لأداء العمرة وتؤكد: غير قانونية

ناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء العمرة توخي الحذر من بعض البرامج الوهمية التي تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة والتي تعتمد على توفير تأشيرات افتراضية للمواطنين بعيدا عن الإجراءات المتبعة في السفر لرحلات العمرة من خلال بوابة العمرة المصرية.

الغرف التجارية: تطبيق القيمة المضافة على مصنعية الذهب وليس إجمالى قيمة المشغولات

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة رضا عبد القادر بروتوكولًا بالصيغة النهائية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

إنفوجراف.. شرق بورسعيد يستقبل 121 سفينة والأدبية يحقق معدل نمو 8%

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا اليوم عن نشاط موانئها خلال مارس 2022، والتي شهدت نشاطاً ملحوظاً في حركة تداول السفن والحاويات، حيث بلغ معدل زيادة السفن في ميناء الأدبية أكثر من 8% مقارنة بشهر مارس 2021.

زيادة استثمارات التأمينات والبريد بالبورصة أبرز مستهدفات الحكومة

ركز اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، على عدة ملفات أبرزها زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية الكبرى في البورصة وعلى رأسها هيئتي التأمينات الاجتماعية والبريد لتنشيط التداول وتعزيز السيولة، خاصة وأن استثمارات المؤسسات الحكومية لاتزال ضعيفة جدًا مقارنة بنسب استثمارها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

عبد الوهاب يستقبل وزير الاستثمار الأردنى لبحث فرص التعاون الاستثمارى بين البلدين

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس خيري عمرو، وزير الاستثمار الأردني؛ لبحث فرص التعاون الاستثماري، وتبادل الرؤى حول تطورات مناخ الاستثمار في البلدين.

تقرير لتنظيم الاتصالات: 26.4 مليون استخدام للكود الموحد #155*

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2022، وبمقارنتها بنفس الفترة من رمضان 2021، تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 68% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول 11 مليون مستخدم، كما تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت.