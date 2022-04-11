شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعة» تبحث استحداث برامج لتشجيع الطلبة المتميزين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر اليوم، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، حيث اجتمع مع رئيس الجامعة الدكتور محمد السقاف، وعدد من المسؤولين في الجامعة، كما قام بزيارة لكلية هندسة البترول وعلوم الأرض ومركز التقنية التابع لها.

وجرى خلال الزيارة بحث إمكانية افتتاح برامج جديدة في تخصصاتٍ تتعلق بالتعدين وهندسة التعدين، في كلية هندسة البترول وعلوم الأرض في الجامعة، إضافة إلى مناقشة التعاون لتطوير الكفاءات البشرية في المجالات المتعلقة بعلوم الأرض وهندسة التعدين، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، ويشمل تطوير وتطبيق برامج أكاديمية، واستحداث برامج لتشجيع الطلبة الموهوبين والمتميزين، من خريجي التعليم العام، على الالتحاق البرامج التي تدعم قطاع التعدين، وتقديم الرعاية المتميزة لهم.

وتبادل الجانبان الاستشارات الفنية والخبرات، والكفاءات، والبيانات الفنية والخرائط بين الجانبين، وتقديم الخدمات المعملية في مجال التعدين والثروة المعدنية، وذلك لإنجاز مستهدفات تنمية القوي البشرية التي يحتاجها قطاع التعدين التي أقرتها استراتيجية التعدين والصناعة التعدينية، بما يحقق مستهدفات المملكة ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة والاقتصاد الوطني، إلى جانب صناعة البترول والبتروكيميائيات، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصاد