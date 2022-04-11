16 جنيهاً زيادة بأسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث زاد الجرام 6 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، مع ارتفاع المعدن عالميًا وسعر الدولار مقابل الجنيه، وذلك وفقاً لنادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، في تصريح لموقع "مصراوي".

وقفز سعر جرام الذهب 10 جنيهات حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه أمس، قبل أن يواصل ارتفاعه خلال التعاملات المسائية، لتصبح قيمة الزيادة للجرام 16 جنيهًا على مدار اليوم.

وتوقع نادي نجيب مزيداً من الارتفاع في سعر الجرام خلال الفترة المقبلة.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 678 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 872 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1017 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1162 جنيهًا للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8136 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1962 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.75%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.