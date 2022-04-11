شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والإماراتية بجلسة الإثنين.. وهبوط أسهم البحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.66% رابحًا 87.77 نقطة ليغلق عند مستوى 13483.23 نقطة، وصعدت الأسواق الإماراتية، فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.08% خاسرًا 22.97 نقطة ليغلق عند مستوى 2099.54 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.66% رابحًا 87.77 نقطة ليغلق عند مستوى 13483.23 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.82% خاسرًا 198.63 نقطة ليغلق عند مستوى 24047.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 217.6 مليون سهم بقيمة 11.5 مليار ريال.

وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.54%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.5%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.49%، ثم قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 1.08%، 1.02%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.85%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.76%، وأخيرًا قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاعي السلع طويلة الأجل والاستثمار والتمويل بنسبة 1.48%، 1.19%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.47%، 0.43%، على التوالي.

وقفز 68 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "دار المعدات" بنسبة 9.96%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 5.34%، ثم سهم "ساب" بنسبة 5.17%، وتراجع 131 سهمًا على رأسها سهم "أكوا باور" بنسبة 4.91%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 4.79%، ثم سهم "أسمنت السعودية" بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم "أماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.02 مليار ريال سعودي.

بورصة دبي

وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.3% رابحًا 46.07 نقطة ليغلق عند مستوى 3587.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 390.7 مليون سهم محققة ما قيمته 848.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 8832 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 7.90%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 5.79%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.70%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.98%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاعات التأمين والاستثمار والخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.18%، 0.16%، 0.15%، على التوالي.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 14.40%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 11.32%، فيما تراجع 11 سهمًا على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.36%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.74%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 65.8 مليون ورقة بقيمة 402.4 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.703% رابحًا 71.01 نقطة ليغلق عند مستوى 10166.6 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.856 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 375.6 مليون سهم، بقيمة 1.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.4 ألف صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 14.40%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.01%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%.

وارتفع 29 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 14.4%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 11.66%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 10%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.41%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 5.12%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 3.73%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 357.6 مليون درهم.

بورصة البحرين

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.08% خاسرًا 22.97 نقطة ليغلق عند مستوى 2099.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.3 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 105.37% بضغوط هبوط سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.83%، 0.48%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 41.35% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.58%.

فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 113.98% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 9.09%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% خاسرًا 23.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8242.86 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% خاسرًا 8.54 نقطة ليغلق عند مستوى 9133.18 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.95% خاسرًا 61.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6415.14 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.19% خاسرًا 12.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6592.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 223.6 مليون سهم بقيمة 83.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.9 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 3.16%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.98%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.69%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.44%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.9%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.3%، 0.28%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.03%.