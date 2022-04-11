شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تختتم تعاملات جلسة الاثنين بتراجع جماعى للمؤشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.318 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.55%، ليغلق عند مستوى 10728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 1849 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 13174 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 4286 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 1810 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2755 نقطة.